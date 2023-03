Moskva připravila past na firmy opouštějící Rusko

Krok ruských úřadů pravděpodobně zvýší tlak na západní společnosti, které Rusko ani po více než roce od zahájení ruské invaze na Ukrajinu neopustily, píše server Financial Times , který na rozhodnutí zveřejněné v pondělí upozornil. Výrazně ovlivní zejména stovky firem, jež daly najevo, že odchod z Ruska plánují, ale zatím ho nestihly dokončit.

Zahraniční firmy působící v Rusku budou mít odteď pouze dvě možnosti. Buď se rozhodnou čelit kritice za to, že v zemi, která napadla sousední stát, nadále podnikají, nebo Rusko opustí a nemalou částkou přispějí do jeho státní kasy.

V případě prodeje svých aktiv se slevou menší než 90 procent by nerezidenti měli do státního rozpočtu přispět nejméně pěti procenty z jejich tržní hodnoty. V případě, že sleva přesáhne 90 procent, by pak příspěvek měl činit nejméně deset procent, vysvětluje agentura ČTK.