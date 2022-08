Moskva viní USA z přímého zapojení do války. Důkazy prý poskytli Ukrajinci

Obvinění z přímého zapojení USA do války na Ukrajině přišlo z ruského ministerstva obrany i zahraničí. Bílý dům na to zatím nereagoval.

„Washington, v rozporu s tím, co říká Bílý dům a Pentagon, je přímo zapojen do konfliktu na Ukrajině,“ stojí v úterním prohlášení ruského ministerstva obrany. „Už není třeba dalšího potvrzování přímého zapojení Spojených států do nepřátelských akcí na Ukrajině,“ uvedla poté mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.