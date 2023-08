Mražená pizza a proteinová tyčinka škodí podobně jako kouření, varují vědci

Podle odborníků je proto na čase, aby se k ultra zpracovaným potravinám začalo přistupovat stejně jako například k tabáku. Tvrdí, že je třeba zavést předpisy, které by regulovaly reklamu lákající na tyto potraviny a zabránily společnostem „prodávat jídlo, které nás zabíjí“.

Na zjištění studií, které vědci představili na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Amsterdamu, upozornil britský deník The Times .

Právě ve Velké Británii je podle vědců situace alarmující. Ultrazpracované potraviny podle nich tvoří více než polovinu toho, co Britové běžně denně snědí. Podíl těchto potravin v každodenním jídelníčku obyvatel je zde vyšší než v kterékoliv jiné evropské zemi.

Studie, kterou provedla Čtvrtá vojenská lékařská univerzita v Číně, sesbírala data od 325 tisíc lidí, kteří byli rozděleni do čtyř skupin podle toho, kolik procent jejich denního příjmu potravin tvoří ultrazpracované potraviny.

K podobným závěrům došli i vědci z University of Sydney, kteří po dobu 15 let sledovali 10 tisíc australských žen ve středních letech. Zjistili při tom, že ty, které konzumují nejvíce ultrazpracovaných potravin, mají o 39 procent vyšší pravděpodobnost vzniku vysokého krevního tlaku, což u nich významně zvyšovalo riziko srdečních infarktů a mrtvice.

„Vzhledem k tomu, že ultrazpracované potraviny představují 55 % naší stravy, měl by to být pro nás budíček. Potravinářské společnosti by neměly lidem prodávat potraviny, které je aktivně zabíjejí,“ uvedl Henry Dimbleby, bývalý britský vládní poradce pro potraviny.