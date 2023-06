Hraje vabank? Proč jde po Prigožinovi ruská tajná služba

Téměř celá 80. léta minulého století strávil Jevgenij Prigožin ve vězení. Nikoli ovšem jako disident komunistického režimu. Nejprve dostal v 18 letech podmínku za krádež a krátce potom 12 let za loupež a podvod. Na svobodu se dostal po prominutí zbytku trestu v roce 1990 – Sovětský svaz se rozpadal, blížila se privatizace a období „divokého kapitalismu“.

Svůj byznys nastartoval prodáváním hot dogů v Petrohradě. Měl tah na branku, a tak za několik let už otevíral vlastní restaurace. Luxusní restaurace, které lákaly petrohradskou elitu. Jedna z restaurací se jmenovala Nový ostrov a byla na lodi, která jezdila po řece Něvě. Oblíbil si ji Vladimir Putin. Na večeři tam v roce 2000 přivedl japonského premiéra. O tři roky později tady slavil svoje narozeniny.

Prigožin získal Putinovu důvěru a stal se jeho „šéfkuchařem“. Tato přezdívka v praxi znamenala, že Prigožinovy firmy získaly smlouvu na dodávky jídla do kremelského paláce. Kromě toho získal lukrativní kontrakty na zásobování armády a moskevských škol. List The Guardian odhaduje, že Prigožin dostal v roce 2012 státní zakázky za 200 milionů liber. V přepočtu na současnou kupní sílu koruny je to zhruba osm miliard korun.