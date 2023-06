Muži jsou lepší, myslí si většina. Předsudky vůči ženám se za 10 let nezměnily

Co přesně to znamená? Například to, že se zhruba polovina lidí ztotožňuje s tvrzením, že muži jsou lepšími politickými lídry než ženy. Podobné je to i u vedoucích pozic v dalších oborech – asi 40 procent lidí věří, že muži zastávají manažerské pozice v byznysu lépe než ženy.