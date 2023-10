Na bleskové obsazení Karabachu Ázerbájdžán vyzbrojili Izraelci

Šestého března Haarec napsal, že za posledních sedm let odletělo z izraelské letecké základny Ovda celkem 92 strojů mířících do Ázerbájdžánu. Ovda je přitom jediné letiště v zemi, odkud se mohou vyvážet výbušniny. V březnu pak novináři zdokumentovali použití izraelského sebevražedného dronu při útoku na protitankovou baterii v Arménii.

Ázerbájdžánské armádě v posledních letech pomohly - navzdory mezinárodním embargům - i zbraně z Česka. Web investigace.cz v roce 2019 informoval o vývozu českých houfnic Dana a raketometů Vampir do Ázerbájdžánu - zbrojovka Czechoslovak Group tehdy tvrdila, že vyvážela pouze podvozky tatra.

Svět mezitím diskutuje o tom, jak označovat to, co se nyní děje v Náhorním Karabachu. Šéfka francouzské diplomacie Catherine Colonnaová v televizi řekla, že to „připomíná etnické čistky“. Zároveň ale dodala, že sankce proti Baku „nejsou na pořadu dne“. Prezident Emmanuel Macron pak na aktuálním summitu v Granadě řekl, že je potřeba „pokračovat v diskuzi s Ázerbájdžánem“.