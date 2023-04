Na Rusy stačila prostá lest. Voják řekl, jak se přidal k hrdinům Azovstalu

Tři měsíce se ukrývali v podzemí, v síti tunelů a bunkrů pod ocelárnami Azovstal. Tisíce vojáků, ale i civilistů se tam bránily ruské invazi. Mezi nimi i třicetiletý Oleg Karamov. Do závodu se stáhl poté, co Rusové obklíčili Mariupol.

„Měli jsme být posilou pro pluk Azov. Dostali jsme se do svých pozic, ale neznali jsme terén ani to, odkud může nepřítel přijít. Neměli jsme ani munici. Bylo tam hodně obětí,“ přiznává také námořník Rustam Babajev, který bojoval po boku Olega a Antona.

Nedostatek kyslíku, strach ze zavalení. To jsou pocity, které v obléhaném závodu Azovstal v Mariupolu zažívala Natalija Usmanová. Byla součástí první skupiny, která se z areálu dostala díky humanitárnímu koridoru.

„Když nám bylo řečeno, že byl vydán rozkaz ke složení zbraní, že máme kapitulovat, nevěřili jsme,“ vzpomíná Rustam. „Pak nám to ale ukázali na papíře. Měli jsme složit zbraně, abychom zachránili životy,“ tvrdí.

17. května loňského roku tak byli první ukrajinští vojáci z Azovstalu převezeni do zařízení na proruském, separatistickém území, včetně detenčního centra Olenivka. Jak se brzy ukázalo, dostali se do ještě horších podmínek, než jaké zažívali v ocelárnách.

„V Azovstalu jsme si mohli alespoň uvařit hrášek na ohni. Stříleli jsme do trubek, abychom měli vodu. V Olenivce jste ale mohli jíst jen to, co vám dali,“ uvedl v rozhovoru pro web Front 18 ukrajinský voják Mychajlo Djanov, který v ruském zajetí skončil.