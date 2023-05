Na spuštění protiofenzivy potřebujeme víc času, říká Zelenskyj

„S tím, co už máme, můžeme vyrazit kupředu a být, myslím, úspěšní,“ řekl v rozhovoru, který v Kyjevě poskytl médiím sdruženým v Evropské vysílací unii, včetně BBC . „Ale ztratili bychom mnoho lidí. To je myslím nepřijatelné. A tak musíme počkat. Potřebujeme o trochu víc času,“ dodal Zelenskyj.

Ukrajinský analytik Mychajlo Samus v rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje, jak by mohla vypadat očekávaná ukrajinská protiofenziva.

Reznikovův náměstek Volodymyr Havrylov pak v neděli v rozhovoru pro britský list The Independent řekl, že Rusko bude „panikařit“ v okamžiku, kdy Ukrajina zahájí svou protiofenzivu.

O potenciálním směru ukrajinského útoku váleční experti debatují už několik měsíců. V úvahu podle nich přicházejí tři možnosti. Prvním možným směrem je útok na východě země. Takový útok by byl pro ukrajinské jednotky ohromně těžký, protože Rusové mají v této oblasti vybudovanou nejsofistikovanější obranu.

Druhou možností je vést útočné operace na jihu, tedy z Chersonu přes Dněpr na okupovaný poloostrov Krym. Tato možnost je také složitá. Ukrajinci by čelili složité logistické situaci, protože by museli dostat své vojáky a vybavení přes mohutný tok Dněpru.

Pokud by se se ukrajinským jednotkám podařilo dostat až k pobřeží Azovského moře, zároveň by rozpůlily ruskou armádu vedví.

Okupované území na jihu Záporožské oblasti tvoří jediné pozemní spojení mezi Ruskem a okupovaným Krymem. Kdyby byla ukrajinská protiofenziva úspěšná, zůstalo by pouze spojení přes Kerčský most, který se už v minulosti stal terčem ukrajinských útoků. Ukrajině by se tak postupně otevřela cesta na Krym.