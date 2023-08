Na vzestupu je bělošský džihádismus. Inspiruje se u Islámského státu

Podobné poznatky má i politolog Jan Charvát z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, jenž se na pravicový extremismus specializuje: „Klíčové momenty jsou dva. Prvním je fakt, že neonacisty naprosto fascinuje jakákoliv militantnost. Kdokoliv vezme zbraň a jde bojovat proti systému a státu a je do nějaké míry úspěšný, je pro ně vzorem. Fascinuje je terorismus. Druhým je to, že klíčovým nepřítelem džihádismu je Izrael, tedy Židé,“ upozorňuje na společného nepřítele.

Kromě toho vidí Jan Charvát i další společný bod, a to snahu zabránit ženám ve vzdělávání, protože jejich přirozenou úlohou je podle obou násilných hnutí být doma, rodit děti a starat se o domácnost. „Představa ideálního světa neonacistů je obvykle extrémně machistická, autoritativní,“ říká a připomíná manifest norského masového vraha Anderse Breivika .

Před dvěma lety probíhalo v Afghánistánu stahování amerických vojáků i jejich spojenců ze země. Otěže moci postupně přebíralo extremistické hnutí Tálibán. Kvůli strachu ze staronového režimu lidé prchali do zahraničí, a jak se s postupem času zdá, udělali dobře: Navzdory slibům mezinárodnímu společenství i tamnímu lidu se totiž fanatický postoj Tálibů k lidským právům a ženám nezměnil.

Co obě hnutí podle studie dále sdílejí, je poslání probudit a mobilizovat davy, stejně jako touha páchat masovém násilí.

Skupiny spojené s O9A navíc propagovaly konkrétní neonacistický satanistický trend, který sloužil jako ideologický most mezi bělošskými rasisty a džihádisty, píše se ve studii.

„Myslím, že ta hrozba je reálná. Ještě více je pak znepokojivé, že se to týká mladých lidí (teenagerů), mezi nimiž se hnutí stává populárním. Mezi bělošskými supremacisty je normalizovalo. Když jsou v Británii zatýkáni mladí lidé a obviňování z bělošského džihádismu, když se bělošští džihádisté angažují v teroristických útocích proti Spojeným státům a když bělošský džihádismus tlačí a podporují nadnárodní sítě, jako je Řád devíti úhlů, roste šance, že se do těchto aktivit zapojí více lidí,“ napsal pro Seznam Zprávy výzkumník Koch.

Bělošským džihádistou se stal i americký voják Ethan Phelan Melzer, člen extremistické organizace Rapewaffen Division. V červnu 2020 byl zadržen poté, co této skupině posílal citlivé informace o své vojenské jednotce sídlící v Turecku. Cílem bylo, aby se poté dostaly k džihádistům do Sýrie, kteří by americké vojáky mohli napadnout.