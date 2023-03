Nadávky a pak dálnici oslepil dým. Drama při cestě českých sanitek na frontu

„Od bezpečáků jsem dostal informaci, že se to na Donbase dost zhoršilo. Určitě budeme předělávat plán předávky aut. Ve Slavjansku je nebezpečno. Zakázali nám tam jet. Souvisí to s těžkými boji u Bachmutu,“ sděluje skupině hlavní koordinátor Martin Ocknecht.

„Teď jsme do toho vjeli a já doufal, že Šimona napadlo, aby odbočil do odstavného pruhu, jinak to do něj napálím,“ popsal doktor Honza, který seděl vedle Mikuláše a trojku řídil. „Hlásil jsem do rádia mayday mayday, hoříme,“ líčí dramatickou situaci.