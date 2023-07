Náš jih! Naši chlapci! Sláva Ukrajině! Zelenskyj potvrdil start ofenzivy

Na Ukrajině začal hlavní úder ukrajinské protiofenzivy, při němž se Ukrajinci pokusí prolomit pomyslný pozemní most spojující poloostrov Krym s dalšími Ruskem okupovanými územími na jihu Ukrajiny. S odvoláním na dva nejmenované představitele Pentagonu to uvedl deník The New York Times. O zintenzivnění bojů na jihu Ukrajiny dnes mluvil také ruský prezident Vladimir Putin, jak připomněla agentura ČTK.