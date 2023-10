Nasazení izraelské armády je obrovské. Pozemní operace může začít brzy

V sobotu deník The Times of Israel zveřejnil zprávu, ve které stojí, že přípravy na pozemní operaci jsou již u konce. Té se má zúčastnit izraelská armáda i statisíce rezervistů, kteří narychlo dostávají potřebné vybavení i zbraně.

Fakt, že pozemní operace může začít v nebližších dnech, možná i hodinách, potvrzuje i reportér Seznam Zpráv Jan Novák, který informuje o situaci v Izraeli už od úterý. Během svého pobytu navštívil hned několik míst, kde Hamás vraždil civilisty. Kromě opouštěného areálu Supernova se dostal i do kibucu Be´eri, ve kterém minulou sobotu teroristé zabili 125 lidí.

Foto: Jan Novík Jan Novák v Rámaláhu.

„Místa, do kterých jsem se dostal, už jsou většinou prázdná. Teď jsou z nich základny a slouží jako stanoviště pro vojáky v oblasti, kteří pročesávají okolí a hledají případné teroristy z Hamásu, kteří by pořád mohli být na území Izraele. Kromě toho se tam vojáci připravují na pozemní operaci,“ říká.

Kde teď jsi?

Momentálně jsem v Jeruzalémě, kde jsem si vyzvedával svoji novinářskou akreditaci. Předtím jsem byl v Rámaláhu, což je na palestinském území, odkud jsem vlastně před pár minutami přijel.

Podle nejnovějších informací, které dostávám od izraelské vlády, v jedenáct hodin začala evakuace města Sderot. New York Times pak píšou, že operace do Gazy byla přesunuta kvůli počasí, což můžu potvrdit, protože i v Jeruzalémě teď prší. Takže proto asi nebyly nejvhodnější podmínky, aby operace mohla začít.

Viděl jsi náznaky, že se operace původně měla zahájit?

Včera jsem byl v Palestině, takže o posledním dnu moc nevím. Včera ráno a předevčírem večer, když jsem odjížděl z Palestiny do Izraele, jsem ale viděl ohromné množství vojenské techniky podél celého Pásma Gazy, zejména pak kolem přechodu na severu Gaza-Izrael. Jsou tam stovky až tisíce tanků a další techniky. Kibucy, které jsou podél Pásma Gazy, jsou plné vojáků. To nasazení je obrovské.

Říkal jsi, že jsi byl i na palestinském území. Jak situaci vnímají tamní obyvatelé?

To jsem chtěl zjistit v Rámaláhu, v hlavním městě Západního břehu. Tam je situace v podstatě klidná až na to, že se každý večer demonstruje. Já jsem se zapojil do té včerejší. Účast byla ale vcelku mizivá a přišly desítky, maximálně nižší stovky lidí. Shromáždili se na hlavním náměstí a poté se vydali do centra města.

Nejsou to demonstrace jen na podporu Palestiny, ale také za hnutí Hamás. Takže lidé v průvodu měli typicky zelené hamáské vlajky a čelenky. Mluvit s nimi bylo poměrně složité, protože informace, které jsem četl, nebo věci, které jsem viděl, oni nevnímají stejně a nepovažují je za pravdivé.

Mluvil jsi i s běžnými Palestinci? Jak se oni staví k situaci?

Mluvil jsem s pár Palestinci, ale názory jsou poměrně pestré, což se asi dá předpokládat. Nejvíc jsem mluvil právě s demonstranty. Samozřejmě, že podporují Gazu a Hamás. Když jsem se jich ptal na události ze sobotního dopoledne, tvrdili, že to je izraelská propaganda. „Nevěříme, že během toho masakru byly zabity ženy a děti, protože to je proti islámu. Nevěříme, že to byli obyvatelé kibucu, ale vojáci,“ tvrdili.

Říkali mi také, že vůbec nemám v tomhle kontextu vyslovovat slovo útok proti Izraelcům. Podle nich je to totiž ospravedlnitelný akt vůči tomu, co se děje Palestincům jako takovým za posledních 70 let. Takhle to oni vidí a drtivá většina akceptovala útok teroristů z Hamásu proti židovským obyvatelům.

Jak to teď vypadá v napadených kibucech?

V těch nejvíce postižených už žádní přeživší nebyli, to byl třeba příklad Be´eri. Teď jsou z nich základny a slouží jako stanoviště pro vojáky v oblasti, kteří pročesávají okolí a hledají případné teroristy z Hamásu, již by pořád mohli být na území Izraele. Kromě toho se tam vojáci připravují na pozemní operaci.

V Sderotu už probíhá evakuace. Vědí o tom místní? Plánují se evakuovat?

Ano, už když jsem tam před pár dny byl, bylo město prakticky poloprázdné. Většina lidí se přesunula, protože tam několikrát denně zněly sirény kvůli raketám z Pásma Gazy. Teď už je to oficiální. V jedenáct hodin izraelského času, tedy v deset českého času, vláda vyzvala, aby se celé město evakuovalo. To znamená, že pozemní operace začne v nejbližších hodinách či dnech.

Co tě teď čeká?