Nejen české motory v ruských útočných dronech ukazují slabiny v sankcích

České motory nebyly do prosince 2022 na seznamu zařízení dvojího použití, a tudíž se s nimi mohlo beztrestně obchodovat. Ukrajinské zpravodajské služby ale zjistily, že ruská firma Legion Komplekt dovážela motory do země i po prosinci 2022.

Obcházení probíhá následovně. Než se zboží dostane do Ruska, může putovat přes několik zemí. Startovní destinací je často země v Evropské unie, jež s Ruskem od začátku invaze neobchodují. Firma nebo jednotlivec v cílové zemi, tedy Rusku, založí firmu v nějaké ze sousedních zemí Ruska, například Kazachstán nebo Kyrgyzstán. Odtamtud už obchoduje s ostatními zeměmi, jako je Čína nebo Turecko. Cesta zboží do Ruska je tedy následující - zboží se vyrobí v Německu, přes Turecko putuje do Číny, poté do Kazachstánu a odtamtud do Ruska.