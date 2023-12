Nejméně 20 mrtvých včetně dětí zůstalo po leteckém úderu Izraele na Rafáh

Izraelská armáda v noci na dnešek ostřelovala město Rafáh na jihu Pásma Gazy, zemřelo při tom nejméně 20 lidí, včetně dětí a žen, tvrdí palestinské úřady podle televize Al-Jazeera. Server The Times of Israel (ToI) s odvoláním na palestinská média hovoří v souvislosti s izraelským leteckým útokem na Rafáh o 12 mrtvých. Připomněl také, že zprávy nelze ověřit. Izraelská armáda to nekomentovala.