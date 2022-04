Někdejší britský občan a člen IS dostal v USA doživotní trest za terorismus

„Země oslavují hrdiny a my bychom měli oslavovat tyto osoby, které prokázaly odvahu, cílevědomost a soucit za těch nejtěžších okolností,“ řekl na adresu obětí soudce Ellis.

Čtyřčlenná skupina radikálních příslušníků IS, jejíž byl Alexanda Kotey součástí, stojí za vraždami západních novinářů včetně Američanů Jamese Foleyho a Stevena Sotloffa, humanitárních pracovníků Kayly Muellerové a Petera Kassiga a syrských vojáků z let 2014 a 2015. Kvůli britským přízvukům se skupině radikálů přezdívalo podle slavné britské kapely The Beatles.