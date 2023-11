Několik hodin chaosu. Polovina Austrálie zůstala bez internetu a telefonů

Všichni zasažení se ve středu ráno probudili a zjistili, že se nemohou dostat na internet ani si zavolat. Několik hodin nevěděli, co se děje, zatímco se poskytovatel služeb – společnost Optus – snažil zjistit, co se pokazilo.

Výkonná ředitelka společnosti Optus Kelly Bayer Rosmarinová nakonec zavolala prostřednictvím aplikace WhatsApp do rozhlasové stanice v Sydney, aby se za výpadek omluvila a ujistila lidi, že se dělá vše pro obnovení služeb. Výpadek nicméně trval až do večera.

„Lidé se u nás najedli a někteří z nich poté, co jsme na výpadek přišli, odešli do banky a už se nevrátili. Pokud jsou poctiví, půjdou do banky a peníze dostanou, ale pokud ne, musíme se vypořádat se ztrátami. Je to špatné, velmi frustrující, přicházíme o spoustu peněz,“ řekl Sandish.