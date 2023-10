Na stole vyzařovaly víc, u těla držely iPhony normu. Francouzům to nestačilo

Francouzský úřad konkrétně měřil specifickou míru absorpce: „Měření ANFR ukázala, že hodnota specifické absorpce radiace (elektromagnetického záření, pozn. red.) pro končetiny překračuje limit 4 W/kg a činí 5,74 W/kg,“ píše ANFR. „U již prodaných telefonů musí společnost Apple co nejdříve přijmout nápravná opatření, aby dotčené telefony uvedla do souladu s předpisy. Pokud se tak nestane, bude společnost Apple odpovědná za jejich stažení.“

Na toto následně reagovala i prohlášení dalších evropských států. Když jsme ale zjišťovali českou reakci , dozvěděli jsme se, že vlastně zatím není na co reagovat. „Ani evropský informační systém rychlé výměny informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, Safety Gate, neobsahuje informace, na základě kterých by měla ČOI v tuto chvíli konat,“ vysvětlil nám tehdy František Kotrba, mluvčí České obchodní inspekce.

Nyní (10. října 2023) se Apple pokusil podrobněji vysvětlit , jak k tomu podle nich došlo. Malá odbočka: Pamatujete, jak v roce 2015 praskl skandál (přezdívaný Dieselgate) ohledně toho, jak firma Volkswagen do firmware svých aut nainstalovala speciální omezovače emisí, které se spustily pouze při specifických a předem známých podmínkách oficiálního měření emisí? Tak vysvětlení Apple je vlastně to samé, ale naruby.

Na celé věci je možná nejzajímavější, jak snadno by šlo celé bouři ve sklenici vody předejít. Stačilo by, kdyby se ANFR zeptal firmy Apple, čím to může být, že jejich telefon neprošel normou. Místo toho se zpráva o „vyzařujících dvanáctkách“ rozšířila po celém světě. A protože hodně lidí vůbec nerozumí tomu, jak vyzařování funguje, mohli se docela vyděsit. Tak třeba si z toho vezmeme alespoň nějaké ponaučení do budoucna.