České zachránce hledali desítky let. „Nelze jim dost poděkovat“

Akce se zúčastnila i vnučka a dcera těch, kteří u Čepkových našli azyl pro sebe a své děti, Francine Gersteinová, jež se Seznam Zprávami hovořila. U Čepkových se přes deset měsíců skrýval její děda Jehošua Gerstein a otec Benzion, kterému v té době bylo pouhých 14 let.

„Myslela jsem na ten moment mnohokrát ve svém životě, na chvíli, kdy naše rodina zaklepala na dům Čepkových… Pan Čepek neřekl ne, neřekl, že si to musí rozmyslet, řekl jen ano,“ řekla Francine Gersteinová na slavnostní události.

Gersteinová pro Seznam Zprávy připomněla, že se její rodina snažila kontaktovat Čepkovy od 60. let, ať už prostřednictvím inzerátů v novinách nebo přes Červený kříž. Veškeré snahy ale byly marné. „Vždycky jsem si přála, abychom je našli. Moje rodina se o to několikrát pokusila a byla neúspěšná. Dokonce jsem se snažila vygooglit jejich jméno, ale bez výsledku,“ řekla Gersteinová.

Podařilo se jí to, až když se na odhalení pamětní desky jejího zesnulého otce v roce 2018 seznámila s člověkem, který nakonec kontakt na potomky zachránců dokázal zprostředkovat.

Jedné noci v březnu 1943 dorazili do domu sedláka Bohuslava Čepka. Řekli mu, že jsou Židé, nabídli peníze, ale požadovali přístřeší pro devět lidí. Čepek jich schoval pět a dalším čtyřem poradil hledat úkryt u dalšího českého sedláka. Čepek pak pět členů rodiny Gersteinových ukrýval přibližně deset měsíců.

Rodina našla práci v polském zemědělském družstvu, kde tehdy ještě Židé mohli pracovat. Později se až do března 1943 ukrývali u polského farmáře, který je následně odkázal na pomoc ve vesnici Ozerany obývané Čechy.

Rodina Gersteinových žila ve městě Luck v tehdy polské Volyni nedaleko ruských hranic. Po německé invazi v roce 1941 byli židovští obyvatelé nahnáni do ghetta. Gersteinovým se z něj podařilo uprchnout poté, co je varoval místní ukrajinský policista.

„Po otcově smrti jsem se seznámila s Eli Rubensteinem, který je pedagogem v Torontu a holokaustem se zabývá. Všiml si, že na náhrobku je napsáno, že můj táta přežil holokaust. Začali jsme to řešit, spojil mne s českým a polským konzulátem a nakonec se nám podařilo je najít přes Tomáše Hradila, starostu Krnova, kterému patří obrovské poděkování,“ řekla pro Seznam Zprávy Gersteinová.

Tehdy se Gersteinová s rodinou Čepkových dostala do kontaktu a v rámci snah o uctění památky svého otce a jeho zachránců začala usilovat o to, aby byli Čepkovi in memoriam oceněni titulem Spravedlivý mezi národy. Dokonce řekla, že šlo o „misi, z níž nešlo uhnout“.