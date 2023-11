„Nemáte morální zábrany.“ Sánchez bude znovu premiérem jen díky amnestii

Jak v dřívějším rozhovoru predikoval odborník na Španělsko Martin Mejstřík, povolební vyjednávání bylo zejména o tom, naklonit si katalánské pravicové separatisty. To se Sánchezovi nakonec během více než měsíční snahy podařilo.

Úřadující premiér slíbil, že aktivistům, kteří se podíleli na uspořádání referenda o nezávislosti Katalánska, udělí amnestii, čímž si zajistil při hlasování podporu dvou katalánských separatistických uskupení - levicového ERC a konzervativního Junts. Bez nich by většinu v parlamentu nezískal.

Pedro Sánchez v roce 2018, kdy poprvé usedl do křesla španělského premiéra.

Vrchol jeho politické kariéry přišel v polovině roku 2018, kdy po více než šestiletém vládnutí lidovců usedl do křesla premiéra opět zástupce PSOE - tedy Sánchez.

Po neúspěšných volbách v roce 2011 pracoval také jako ekonomický konzultant a přednášel na vysokých školách. Do parlamentu se vrátil jako řadový poslanec v lednu 2013, o rok a půl později stanul v čele PSOE.

S politikou začínal na regionální úrovni, napsala španělská odnož webu Vanity Fair. V letech 2004 až 2009 byl radním v Madridu, poté poprvé usedl do parlamentu, když vystřídal kolegu, který odešel do důchodu.

Pedro Sánchez se v roce 1972 narodil do zámožné rodiny na předměstí Madridu, jeho otec byl podnikatel. Do socialistické strany vstoupil v roce 1993, tedy v 21 letech. O dva roky později vystudoval ekonomii a obchod na Univerzitě Complutense v Madridu.

Od místopředsedy Evropské lidové strany, která spolu se španělskými lidovci usiluje o to, aby se kroky španělského premiéra řešily v Bruselu, si dokonce Sánchez vysloužil přezdívku „Viktor Orbán jihu“.

Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že proti amnestii se staví i většina španělské společnosti. Nesouhlas se proto přelil i do tamních ulic. Před sídlem Sánchezovy strany se ve středu shromáždilo několik tisíc demonstrantů, kteří mávali španělskými vlajkami a skandovali hesla jako „Ne převratu!“. Další demonstrace je hlášena na sobotu.

„Opozice bude protestovat, svolávat demonstrace, bude se snažit situaci vykreslit apokalypticky, ve smyslu, že začal rozpad Španělska tak, jak ho známe. Bude mobilizovat občany a podkopávat vládu, aby se co nejdříve rozpadla,“ odhaduje budoucí vývoje Mejstřík.

„Bude se snažit poukázat na to, že Sánchez v podstatě prodal španělskou suverenitu za to, aby mohl zůstat ve vládě,“ dodává.

Pedro Sánchez dostal pověření sestavit vládu. Aby uspěl, musí se domluvit s katalánskými separatisty, kteří za podporu žádají spornou protislužbu. Jestli se to má někomu podařit, tak právě Sánchezovi, tvrdí odborník na Španělsko.

Vyhlášení amnestie by se mělo týkat i prominentního katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta ze strany Junts, který žije od zmařeného pokusu o vyhlášení katalánské nezávislosti v belgickém exilu. Nyní by se mohl do Španělska opět vrátit.