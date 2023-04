Německo a Rusko si navzájem vyhostilo diplomaty, uvádí Moskva

O vyhoštění Rusů z Německa informovala nejprve ruská agentura TASS, aniž by upřesnila jejich počet. „Německé úřady přijaly rozhodnutí o dalším hromadném vyhoštění zaměstnanců ruských diplomatických misí v Německu. Důrazně odsuzujeme tyto kroky Berlína, který nadále vzdorně ničí celou řadu rusko-německých vztahů,“ citovala ruské ministerstvo zahraničí.

Německá agentura DPA dnes dopoledne s odvoláním na mluvčího německého armádního letectva upozornila, že z moskevského letiště dnes odletělo do Berlína letadlo s takzvaným diplomatickým povolením. Další podrobnosti podle ní mluvčí nesdělil. Německé ministerstvo zahraničí ale později potvrdilo, že cesta tohoto letadla typu Iljušin Il 96-300 souvisí s rozhovory o personálním obsazení zahraničních misí.

Lety ruských letadel jsou na území Evropské unie výjimečné poté, co EU po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru loňského roku uzavřela vzdušný prostor pro ruské dopravce. Podle agentury DPA by se ruské vládní letadlo mělo ještě dnes vrátit do Moskvy.