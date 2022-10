Německý parlament bude ve čtvrtek jednat o kontrolách na hranicích s Českem

Německý parlament se bude ve čtvrtek věnovat návrhu konzervativní opozice na zpřísnění migrační politiky, jehož součástí je i možnost zavedení stálých kontrol na hranicích s Českou republikou. ČTK to dnes sdělil mluvčí poslanecké frakce konzervativní unie CDU/CSU, která je největší opoziční silou ve Spolkovém sněmu.

Bavorsko své rozhodnutí, které bude platit do odvolání, zdůvodnilo nedostatečnou ochranou vnějších hranic Evropské unie.

Berlín by se podle poslanců CDU/CSU měl rovněž soustředit na ty státy, které takzvanou nelegální migraci do Evropy a především do Německa podporují. Jako příklad takového státu označují Srbsko. Konzervativní zákonodárci také chtějí, aby bylo ujednání o migraci mezi EU a Tureckem dodržováno.