„Neměli bychom za Ukrajinu umírat, ale zabíjet,“ říká vojenský major

Kyrylo Veres, ukrajinský hrdina, nositel Zlaté hvězdy a Řádu Bohdana Chmelnického, byl před válkou ředitelem nudistických pláží v Kyjevě. A neměl tím pádem žádné předchozí zkušenosti z boje. Nyní už má ale za sebou devět let vojenské služby. Veres svůj příběh vyprávěl projektu Ukrajinský svědek a sepsala ho Ukrajinska pravda .

„21. února velitel naší brigády prohlásil, že invaze v plném rozsahu by mohla začít zítra. Dne 22. února bylo sto procent mého týmu v první linii obrany. To bylo v Krasnohorivce v Doněcké oblasti. Strach jsem neměl. Věděl jsem, že dříve nebo později dojde k plnohodnotné válce. Ale překvapilo mě, že Rusové přejdou do ofenzivy na zbytku Ukrajiny. Předpokládal jsem, že půjdou pouze na Donbas,“ vzpomíná voják.