Neotřesitelný Trump? Soupeři odpadají, ale dohnat ho může stáří

Scottovo rozhodnutí přišlo poté, co politik po dobu několik měsíců ve velkém rozhazoval peníze za kampaň, aniž by se výrazněji prosadil v celostátních průzkumech veřejného mínění. Ve třetím čtvrtletí letošního roku měl jeho tým vyčerpat dokonce více než 260 % svých prostředků.

Tim Scott ends his presidential campaign on live TV, Fox News host is stunned. (Video: Fox News) pic.twitter.com/MbDGKfGb6l

Scottův konec by mohl hrát do karet zejména bývalé velvyslankyni USA při OSN Nikki Haleyové, které se v posledních týdnech daří držet v průzkumech na třetí příčce.

To, že z bitvy o republikánskou nominaci odstoupil další kandidát a že exprezidentovy preference neklesají, dává jasně najevo, že Republikánská strana nebyla schopna voličům Trumpa nabídnout důvod, proč by se od kontroverzního podnikatele měli odvrátit.

V USA se totiž tradičně nekonají debaty té strany, která je v Bílém domě u moci, a to ani v případě, že se do boje zapojí další její kandidáti. Rozhodnutí je to do značné míry hlavně praktické a je to i případ současného prezidenta Bidena, který se tak se svými vyzyvateli nebude muset u debatních pultíků potkat a jehož výsledek stojí zejména na jeho dosavadní práci.