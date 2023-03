Nepřestanu, vzkazuje Cichanouská. Režim ji odsoudil na 15 let vězení

Běloruský soud vyměřil Svjatlaně Cichanouské trest 15 let ve vězení, Pavlovi Latuškovi ještě o tři roky vyšší.

Běloruský pokus o prodemokratickou revoluci tehdy skončil nezdarem. Režim protesty krvavě potlačil a hlavní opoziční tváře uvěznil, nebo je donutil zemi opustit. Ve vězení je už od září 2020 Maryja Kalesnikavová a minulý týden poslal soud na deset let do vězení nositele Nobelovy ceny za mír Alese Bjaljackého . Politických vězňů je v zemi téměř 1500.

„Lukašenkův soud mě dnes odsoudil na 18 let do přísně střežené věznice. Lukašenko, nepřestanu. Zvolená prezidentka Svjatlana Cichanouská byla odsouzena na 15 let. Svjatlano, spolu s našimi spoluobčany budeme pokračovat v boji,“ reagoval na rozsudek Latuška.