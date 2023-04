Unesené ukrajinské děti popsaly, co musely vytrpět při „rusifikaci“

Ukrajinské děti, které Moskva deportovala a kterým se podařilo vrátit do vlasti, přinášejí svědectví o tom, jak je v Rusku bili a trestali. Důvodem bylo i to, že odmítly zpívat ruskou hymnu nebo se zmínily o své ukrajinské národnosti. Tvrdí to Daria Herasymčuková, poradkyně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pro práva dětí.