Nobelovu cenu za fyziku získali průkopníci kvantové informatiky

Hlavní zjištění, za něž byli vědci oceněni, se týká částic v takzvaně propleteném či provázeném stavu. „To, co se děje jedné z propletených částic, determinuje, co se stane té druhé, a to i když jsou daleko od sebe,“ přibližuje podstatu kvantově provázaných částic Nobelův výbor na oficiálním webu.