Noční vlak propojí příští rok tři evropské metropole s Prahou

Noční vlak, který od května spojuje Brusel s Berlínem přes Amsterdam, bude od jara příštího roku prodloužen do Prahy, jak oznámila v úterý v tiskové zprávě společnost European Slepeer. Poté budou propojeny čtyři evropské metropole a dalším vlakem z Bruselu bude možné dojet do Paříže a Londýna, informuje The Brussels Times.