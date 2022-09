Španělsko zavede bezplatné vlaky

Španělsko spouští program bezplatného cestování vlakem na kratší vzdálenosti do zhruba 80 kilometrů. Chce tím pomoci domácnostem, které trápí stoupající životní náklady. Krok se bude dotýkat hlavně těch, kteří dojíždějí pravidelně do práce. Premiér Pedro Sánchez k oznámení řekl: „Jsem si plně vědom každodenních potíží, kterým většina lidí čelí.“

Využívání vlakové dopravy zdarma od státního dopravce Renfe bude možné až do prosince. Cestující musejí složit kauci 10 nebo 20 eur podle toho, jak daleko budou dojíždět, a následně obdrží QR kód. Ten pak slouží jako jízdenka. Peníze je možné na konci roku obdržet zpět po absolvování minimálně 16 jízd.

Bezplatné jízdné se vztahuje vždy pouze na jednu zónu – v případě Barcelony je to vzdálenost asi 80 kilometrů. „Do konce roku ušetřím za jízdné 300 eur (7 400 Kč),“ popsal výhody pro britský The Guardian Santiago Muñoz, který dojíždí za prací z Barcelony do města Sitges. Akce poskytne ovšem výhody i pro turisty, QR kód mohou získat i na základě čísla pasu.