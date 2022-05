Novinář, nebo ruský agent? Španěl je už deset týdnů v polské vazbě

Žádost musí státní zástupce podat do 15. května, tedy dva týdny před vypršením aktuální vazby. Podle polského práva může být González držen ve vazbě do té doby, dokud nebude postaven před soud, uvádí deník The Guardian. Podle oslovených právníků celý proces může trvat déle než rok.

Gonzálezovi rodiče se totiž rozvedli a jeho matka se přestěhovala do Španělska, když byl González ještě malý chlapec a zde ho zaregistrovala pod svým příjmením. Gonzálezův dědeček z matčiny strany byl jedním z tisíců španělských dětí evakuovaných do Ruska během španělské občanské války v roce 1936.

„Toho, kolik o něm víme, je velmi málo, a to jen že je v dobrém zdravotním stavu, že má dobrou náladu, že je v rámci možností silný a nic víc, nic jiného nám sdělit nelze, je to velmi těžké,“ dodala novinářova manželka.

González tak požádal o radu španělský konzulát a přesunul se do Polska. O několik dní později agenti španělského Centra pro národní zpravodajské služby navštívili jeho rodinu a vyslechli jeho manželku. V reakci na to se González vrátil do Španělska, po začátku války ale novinář znovu zamířil do Polska, které od té doby neopustil.