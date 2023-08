Nudisté jako ohrožený druh. Bojí se, že přijdou o pláže

„Předtím lidé přicházeli na nudistickou pláž a buď odešli, nebo se svlékli,“ začíná své vyprávění šestapadesátiletý Segimon Rovira. Co si pamatuje, tyrkysové vody v oblasti Katalánska, kde muž hovořil s deníkem The Guardian, navštěvovali vždycky především nudisté.

„Teď ale zůstávají a nechávají si plavky. Nedochází jim, že pokud jich je hodně, začne nám to být nepříjemné. Je to nedostatek respektu,“ myslí si.

Rovira společně s dalšími katalánskými naturisty teď proto pořádá kampaň zaměřenou na ochranu desítky let trvající nudistické tradice spojené přibližně s 50 plážemi v regionu.

Rovirova asociace nedávno zaslala katalánské vládě dopis, v němž požádala o schůzku, která by se zabývala tím, co popisují jako „diskriminaci, které čelí nudisté na plážích Katalánska“.

Kolektiv navrhl i konkrétní požadavky, které by mohly v dané situaci pomoci: od zesíleného značení pro nudistické pláže po zvýšení povědomí veřejnosti, jenž by mohlo pomoci posílit respekt k naturismu. Na jejich dopis zatím nikdo nereagoval.

Jindy jsou to samotní návštěvníci, kteří se rozhodnou značení „nudistická pláž“ jednoduše ignorovat. „Ztratili jsme nějakou základní slušnost,“ myslí si Rovira.

Někteří nudisté se pak sice nenechali odradit, stávají se ale středem posměšků, zírání a občas i pohrdavých poznámek. „U žen je to bohužel častější. Jsou vlastně diskriminovány dvakrát: za to, že jsou nudistky, a za to, že jsou ženy,“ tvrdí Rovira.