Češi vyjádřili v mezinárodním srovnání nejnižší podporu uprchlíkům z Ukrajiny

Výzkum mapující vnímání a prožívání války na Ukrajině lidmi z různých částí světa vypustil do světa první výsledky. Závěry jsou zatím známy pro samotnou Ukrajinu, Gruzii, Polsko, Česko a Izrael. Na pražské konferenci v Uměleckoprůmyslovém muzeu o nich v úterý mluvil izraelský psycholog Shaul Kimhi z Telavivské univerzity. Podrobnosti týkající se Česka tam rozebrala filozofka Alice Koubová.

„Češi mají i v této době pocit, že žijí dobrý život, svou zemi opouštět nechtějí a ve svých domovech se cítí dobře a bezpečně. Pokud jde ale o naději, morálku a připravenost na aktivní zapojení se do řešení krize, je to přesně naopak,“ shrnula odbornice z Filozofického ústavu AV ČR hlavní výsledky a dodala, že „morálka je hrozná a naděje téměř neexistuje“.

Pokud se kultura strachu ve společnosti rozšíří, jsou podle Koubové její členové snadno politicky manipulovatelní. Hrozí podle ní, že někdo silnou a přesto ne zcela určitou obavu (pocit ohrožení) rozvine v „pocit všudypřítomného nebezpečí, vůči kterému je nutné se obraňovat velmi razantními kroky“. V takovém případě může podle Koubové docházet k tomu, že se lidé začnou stahovat do úzkých společenských skupin nebo zcela odevzdají vlastní vůli silné vůdčí figuře.

Každý den prý Rusové odváděli do mučírny desítky lidí. Ukrajinská policie nyní vyšetřuje, kolik lidí bylo během ruské okupace města mučeno a kolik jich je teď nezvěstných.

Jedním z možných vysvětlení výše zmíněného by podle Koubové mohl být v české společnosti převládající názor, že válka na Ukrajině „není její“ válkou a že investice do řešení konfliktu ve prospěch napadené Ukrajiny není zároveň investicí do budoucnosti Česka.