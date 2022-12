O dva měsíce protestů později. Írán zruší mravnostní policii

Zásah íránské mravnostní policie v zemi odstartoval nejnovější vlnu znepokojení , když jeho důsledkem v září zemřela dvaadvacetiletá Mahsá Amíníová. Mladá žena tehdy nedodržela pravidla nošení pokrývky hlavy, a byla tak vzata do vazby. Tam však upadla do kómatu a následně i zemřela.

Íránské úřady - parlament a justice - se nyní chystají dekády starý zákon přezkoumávat a zabývat se otázkou, zda je třeba ho změnit. Pro tamní tiskovou agenturu to v sobotu uvedl generální prokurátor Montazeri. Neupřesnil ovšem, co přesně by oba orgány, které jsou z velké části v rukou konzervativců, mohly v zákoně upravit.