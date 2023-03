O pět let později. Svět zná rozsudek v případě vraždy mladého rappera

Dedrick Williams, Michael Boatwright a Trayvon Newsome byli shledáni vinnými z ozbrojené loupeže a vraždy známého rappera vystupujícího pod pseudonymem XXXTentacion. Rozsudek padl téměř pět let poté, co byl umělec - vlastním jménem Jahseh Onfroy - zavražděn při nepovedené loupeži, píše časopis The Rolling Stone.