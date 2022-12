Obnovme řád, který vznikl za studené války, vyzval Scholz

Během svého vystoupení na bezpečnostní konferenci v Berlíně německý kancléř Olaf Scholz navrhl, že by se Evropa měla vrátit k předválečným bezpečnostním závazkům a s Ruskem vyřešit všechny otázky vzájemné bezpečnosti. Všechno podmíněné tím, že Putin ukončí válku a vzdá se snahy násilně přeměnit hranice na úkor svých sousedů.

Podle serveru The Times by Scholz podpořil obnovu bezpečnostního řádu, který byl v Evropě vytvořený během studené války a 90. let.