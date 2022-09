Únik plynu z Nord Streamu je dílem speciálních jednotek, soudí expert

Švédsko, Dánsko a Německo vyšetřují tři záhadné úniky plynu z potrubí Nord Stream a Nord Stream 2. Jejich provozovatel uvedl, že na obou vedeních se během jediného dne objevilo „bezprecedentní“ poškození, které vedlo k poklesu tlaku. Rusko ani Dánsko nevylučují sabotáž a seismologové v oblasti zaznamenali masivní podmořské výbuchy (podrobněji zde).

Dvojice plynovodů spojující po dně Baltského moře Rusko s Německem se stala zejména po ruské invazi na Ukrajinu předmětem politických sporů. Seznam Zprávy se proto spojily s výkonným ředitelem Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřím Gavorem, aby s ním probraly okolnosti podivné události.

Jak je možné takovou sabotáž technicky provést? Je potřeba skutečný odborník, nebo ji může provést kdokoliv?

K sabotáži není třeba odborník energetik. Energetici se s takovými problémy příliš nesetkávají, běžně řeší spíš provozní problémy, jako jsou slabé úniky způsobené netěsností v potrubí nebo izolaci. S tím se běžně dokážeme vypořádat. Málokdy to ale je výrazná ruptura, u níž by se plynovod vyprázdnil prakticky přes noc, jako se to stalo v případě Nord Streamu.

I já se domnívám, že to byla akce speciálních jednotek nebo speciálně školené osoby na tyto účely, tedy spíše vojenského charakteru. Stejným způsobem uvažují i Němci. První zprávy z Ruska hovořily o tom, že je tam někde díra. Kdyby to byla jedna roura, mohlo by to tak být. Když jsou ale v krátkém časovém sledu proděravěny plynovody vícekrát, není to náhoda ani únava materiálu. Kloním se k názoru, že je to cílená akce.

Co všechno může unikající plyn způsobit? Dánské úřady varovaly lodě, aby se držely dále… Znamená to i nějakou ekologickou katastrofu pro tamní moře?

Ne. Plyn stoupá nahoru, unikne do ovzduší, žádnou katastrofu jako únik ropy to nezpůsobí. Je to ale nepříjemné, metan je skleníkový plyn, do atmosféry se dostane velké množství plynu.

Z hlediska bezpečnosti to může pro čtenáře znít atraktivně. Jestli si vzpomínáte na záhady bermudského trojúhelníku, tak tam jedna z teorií spočívala v tom, že se uvolní velká erupce metanu ze struktur na dně moře. Taková velká bublina stoupající k hladině by mohla loď doslova spolknout. V případě plynu to asi nebude mít charakter náhlé erupce, spíše to bude ruptura, z níž by postupně unikal plyn. A už zřejmě unikl. Nebezpečí už proto pominulo. Z hlediska vodní plavby to ale opravdu mohlo být nebezpečné.

Jak si vysvětlujete místo, které si útočníci zvolili? Je to relativně daleko od pobřeží… u pobřeží by to asi bylo jednodušší.

Moře v této oblasti není hluboké, nejde o stovky metrů. Hloubka může být několik desítek metrů. Buď to provedli z miniponorky, nebo to byl potápěč, který vyskočil z nějakého člunu. Není to v nedosažitelné hloubce.

Vzhledem k podmořskému charakteru bude oprava velký problém. Na pevnině se takovéto akce těžko dělají beze svědků. V noci na moři to jde z hlediska utajení lépe.

Němci říkají, že vyšetřování potrvá dlouho. Tušíte, jak dlouhá může být oprava potrubí?

I samotný Gazprom oznámil, že to může trvat měsíce. To je nepříjemné. I kdyby Němci pod nějakým šíleným tlakem mrznoucích lidí tlaku veřejnosti podlehli – několikatisícové demonstrace jsme už zažili – a chtěli plyn z Ruska kupovat, fyzicky to nebude možné.

Se video og fotos af gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen på https://t.co/pj96CN7CDB: https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO — Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022

Dovolte mi na závěr hodně spekulativní otázku. Němci vyšetřují dvě teorie – podle jedné za sabotáží stojí Ukrajina, podle té druhé Rusko. Co by vám z pohledu energetika dávalo větší smysl?

Z pohledu energetika je logičtější, že důsledky akce nahrávají Ukrajincům. Na nějakou dobu je vyřazena ze hry konkurenční trasa, tím se posílí význam zásobování přes Ukrajinu. Tam stále ještě ruský plyn proudí. Nezní také logicky, že by si Rusové ničili vlastní majetek. Momentálně těmi plynovody ani nedodávají. Mohli bychom ale přijmout i hypotézu – a to už se dostáváme do konspiračních teorií – že to udělali Rusové, aby z toho mohli obvinit Ukrajince. S tím budou určitě pracovat Ukrajinci nebo i západní země, ve válce se tato taktika běžně používá.