U poničeného Nord Streamu se pohybovaly ruské lodě, hlásí tajné služby

Podle Evropské unie i politiků z jednotlivých států stojí za poškozením plynovodů úmyslné útoky. Zatím ovšem není jasné, co přesně poškození způsobilo. Rusko odmítlo, že by bylo za škody zodpovědné, a naopak zmiňovalo Spojené státy.

Podle dánského vojenského představitele přítomnost ruských lodí v blízkosti úniku plynu neznačí, že je Rusko za incident zodpovědné. „Vídáme je (ruská plavidla, pozn. red.) každý týden. Ruské aktivity v Baltském moři v posledních letech zintenzivnily. Poměrně často testují naše povědomí – a to jak na moři, tak ve vzduchu,“ vysvětluje dánský představitel.

„Je těžké si představit jiného regionálního hráče, který by měl potřebné schopnosti a zájem na tom, provést takovou operaci,“ vysvětluje dánský vojenský představitel.

„Vždycky ukazují prstem na Rusko, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že je to ruský majetek, nebylo by příliš logické, aby ho Rusko poškozovalo,“ uvedl pro stanici BBC Andrej Kortunov z Rady pro mezinárodní záležitosti Ruska, think-tanku se sídlem v Moskvě. „Existují jiné způsoby, jak ztížit Evropanům život. Mohou jednoduše zastavit dodávky plynu, aniž by poškodili infrastrukturu,“ dodal Kortunov.