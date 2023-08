Obyvatelé Nigeru se bojí invaze a mobilizují

Čelí rostoucí hrozbě ze strany Západoafrického hospodářského společenství (ECOWAS). To tvrdí, že použije vojenskou sílu, pokud junta nevrátí do úřadu svrženého prezidenta Mohameda Bazouma. ECOWAS již aktivovalo „pohotovostní síly“ k obnovení pořádku v Nigeru.

Cílem občanské iniciativy je získat desítky tisíc dobrovolníků z celé země, kteří by se přihlásili do Dobrovolníků na obranu Nigeru. Tato skupina by měla mimo jiné bojovat, pomáhat s lékařskou péčí a zajišťovat technickou a inženýrskou logistiku v případě, že by junta potřebovala pomoc, jak řekl v úterý agentuře Associated Press Amsarou Bako, jeden ze zakladatelů.