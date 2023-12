Odřezávali jim části těl. Přibývá svědectví o brutalitě Hamásu vůči ženám

„Uřízli jí prsa a pohodili je na ulici. Hráli si s nimi,“ vzpomínala dále žena, jejíž svědectví Izraelci přehráli vybraným novinářům. „Předali ji dalšímu muži v uniformě. Ten do ní pronikl a než skončil, střelil ji do hlavy. Ani si nezvedl kalhoty, vystřelil a ejakuloval.“

Popisovaný případ není ojedinělý – hrůzy, které se před dvěma měsíci děly ženám, jež přišly do cesty palestinským teroristům, začínají s postupem času dostávat jasnější podobu.

V místě konání festivalu pak podle něj byly malé přístřešky a pod nimi hromady žen. „Jejich oblečení bylo v horní části roztrhané, ale spodek měly úplně nahý. Hromady a hromady žen,“ popisoval své zkušenosti Nachman Dyksztejna. „Když jste se jim blíže podívali na hlavy, viděli jste u každé z nich jednu ránu přímo do mozku.“

Pětiletá Emilia Aloniová strávila se svou matkou Danielle 49 dní jako rukojmí v Pásmu Gazy. Tento týden se vrátila do své školky a spolužáci ji nadšeně přivítali.

„Vypadá to, jako by se Hamás učil od ISIS (tzv. Islámského státu, pozn. red.) v Iráku nebo z případů v Bosně, jak používat ženská těla jako zbraň,“ cituje BBC Cochavu Elkayam-Levyovou, právní expertku z Hebrejské univerzity, která komisi vede. „Běhá mi mráz po zádech už jen z toho, jaké detaily věděli o tom, co se ženami dělat: řezat jim orgány, mrzačit genitálie, znásilňovat.“