Odseděl si 48 let za vraždu, kterou nespáchal. Nyní soud muže osvobodil

Simmons si odseděl 48 let, jeden měsíc a 18 dní ve vězení za vraždu Carolyn Sue Rogersové, k níž došlo v roce 1974 při přepadení obchodu s alkoholem na předměstí Oklahoma City, připomíná deník The New York Times. „Je to lekce houževnatosti a vytrvalosti. Ať vám nikdo neříká, že se to nemůže stát, protože se to opravdu může stát,“ řekl osvobozený vězeň podle agentury Associated Press novinářům.