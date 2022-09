Ofenziva na Donbase je na dobré cestě, tvrdí Putin. Jen postupuje pomalu

Rusko původně popíralo, že by na Ukrajinu posílalo vojáky z povolání. Před nedávnem však vyšly najevo případy, kdy byli branci nuceni podepisovat smlouvy a v některých případech byli zajati. Několik ruských důstojníků tak dostalo trest. Rusko Ukrajině zatím oficiálně válku nevyhlásilo a invazi nadále označuje pouze za „speciální vojenskou operaci“.

Ruské ztráty však rozvířily diskuze o další mobilizaci sil. Nedávno uniklé video, které zřejmě ukazuje pokus o nábor trestanců do soukromé vojenské společnosti, naznačuje, že má Rusko problémy najít dostatek mužů ochotných bojovat.

„Změnilo by to tvář válečných konfliktů jako nic jiného od dob druhé světové války,“ dodal Biden. Jak přesně by na použití takových zbraní Rusy Američané odpověděli, však Biden neprozradil. Slíbil akorát „adekvátní odpověď“. Putinův jaderný arzenál od únorové invaze zůstává ve „zvláštní pohotovosti“.