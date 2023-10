Panika, trosky a kouř. Reportéři popisují, jak to vypadá v Gaze

Podle pozorovatelů by v Gaze mohlo jít o postupný začátek očekávané pozemní invaze, Izrael to ale zatím nepotvrdil. „Lidé se velmi bojí toho, co přijde a jestli izraelské tanky začnou postupovat do některých částí Pásma Gazy,“ hlásil dopoledne z místa už citovaný reportér Abualouf z BBC.