Papeže Františka převezli do nemocnice na operaci

Papeže Františka ve středu převezli do římské nemocnice Gemelli, oznámil podle agentury Reuters Vatikán. Podrobí se pod kompletní narkózou operaci břicha a hospitalizovaný zůstane několik dní.

Jeho lékaři prý považují operaci za nezbytnou. Papežovi dostane břišní síťový implantát. Už v úterý absolvoval vstupní prohlídku, do nemocnice se přesunul po středeční plánované generální audienci.

Villalón v rozhovoru pro rozhlasovou stanici španělské biskupské konference COPE popsal, jaké to je, léčit hlavu katolické církve. Papež František je podle něj „velmi milým a velmi tvrdohlavým pacientem v tom smyslu, že existují chirurgické zákroky, které nechce“. „Musíme mu nabízet konzervativnější zákroky, aby s nimi souhlasil,“ dodává.

Papež František v prosinci oslavil 86. narozeniny, a překonal tak věk, ve kterém rezignoval jeho předchůdce Benedikt XVI. v roce 2013. Předchozí papež Jan Pavel II. zemřel ve věku 84 let. V březnu to bylo deset let od okamžiku, kdy František usedl na papežský stolec.