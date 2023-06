Past jménem Šojgu. Putin má důvody ho odvolat, ale nemůže si to dovolit

Vztah Vladimira Putina a Sergeje Šojgua se rozhodně nejeví jako obyčejný vztah mezi podřízeným a nadřízeným, ba dokonce mezi všemocným diktátorem a poslušným vykonavatelem příkazů. Putina a Šojgua roky pojí něco, co by se dalo nazvat přátelstvím.

Williams si všímá, že už je to opravdu dlouho, co Kreml naposledy zveřejnil snímky dokreslující přátelství mezi oběma muži. Místo toho se obraz Šojgua omezil na „mumlavá hlášení Putinovi“ nebo „příjemce (zpráv) na obrazovce“.

Do nejužšího okruhu „prezidentových mužů“ patří už přes dvacet let. Do nejvyšších politických pater ho ale vytáhl už Boris Jelcin.

„Kdyby ho Putin odvolal, vypadalo by to, jako že to udělal pod tlakem, což by byl znak slabosti,“ domnívá se Luke March, expert na Rusko z Edinburghské univerzity, se kterým mluvila televize France 24. A slabost je něco, co Putin nerad dává najevo.