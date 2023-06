Věří Putin Šojguovi? Záběry z nemocnice budí pochybnosti

„Nemusíte být expert na řeč těla, abyste pochopili, co si Putin v současnosti myslí o svém ministrovi obrany Sergeji Šojguovi,“ uvedl například uživatel twitteru Jimmy Rushton.

Jak je vidět v úvodním videu, poté, co se Vladimir Putin pozdraví s raněnými vojáky, se vrací zpět k ministrovi obrany. Promptně se však od něj odvrací. Pak jindy klidný ruský vládce nervózně přešlapuje z místa na místo a i ve tváři je vidět, že mu je celá situace nepříjemná. Šojgu pak chybí při společném fotografování s vojáky, ke skupině se přidá až na výslovné přizvání Putinem.

Poslední konflikt se rozhořel poté, co ruský rezort obrany v sobotu informoval, že Šojgu nařídil všem „dobrovolnickým oddílům“, aby s ministerstvem podepsaly do konce tohoto měsíce smlouvu. Prigožin to odmítl.