Pavel varuje před uspěchanou ofenzivou. Ukrajinci zase mírní očekávání

Prezident Petr Pavel varoval ukrajinské vedení před uspěcháním chystané protiofenzivy. Pokud útok selže, bude to pro Kyjev pohroma a další možnost se už podle něj letos nenaskytne.

„Pro Ukrajinu by bylo nesmírně škodlivé, kdyby tato protiofenziva selhala, protože už nebudou mít další šanci, alespoň ne v tomto roce,“ uvedl český prezident v rozhovoru, který poskytl v rámci své cesty na korunovaci krále Karla III. do Londýna, píše britský The Guardian.