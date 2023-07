Pentagon ukázal video, jak ruský letoun světlicí poškodil americký dron

Letos v březnu došlo nad Černým mořem k podobnému střetu, kdy „neprofesionální“ a „bezohledné“ manévry dvou ruských stíhaček Su-27 vyústily v poškození amerického dronu MQ-9 Reaper, který armáda posléze musela nechat spadnout do moře.

Šéf sboru náčelníků štábů americké armády Mark Milley tvrdí, že si není jistý, co nárůst počtu incidentů vyvolalo. „Analytici se to snaží zjistit. Nevím, jestli to souvisí s Ukrajinou, nebo ne. V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že ano,“ řekl nedávno novinářům.