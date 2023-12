Izraelský armádní pes natočil omylem zabité rukojmí pár dní před smrtí

Kamera na izraelském vojenském psu jen pět dní před jejich smrtí zachytila hlasy trojice izraelských rukojmích, které omylem zabila izraelská armáda (IDF). Záznam vznikl 10. prosince během přestřelky mezi vojáky a teroristy z palestinské organizace Hamás v Pásmu Gazy. Oznámila to izraelská armáda.

„(Na záznamu) můžete slyšet hlasy, a když jsme ten klip analyzovali, zjistili jsme, že na nahrávce jsou slyšet tři rukojmí. Hlasově jsme je plně identifikovali,“ prohlásil ve středu podle americké CNN na pravidelném brífinku mluvčí IDF Daniel Hagari. Neupřesnil, co trojice mužů říkala.

Kamera podle JP zachytila útěk izraelských rukojmích. Armáda se ale k přístroji dostala až v pondělí 18. prosince, tedy tři dny poté, co jiná jednotka trojici mužů zastřelila , protože je považovala za palestinské teroristy. Další čas zabrala analýza záznamu.

Vše se stalo asi kilometr od místa, kde trojice mužů nakonec zemřela. Podle dosavadního vyšetřování, z něhož unikají zprávy do izraelských médií, Chajm, Šamric a Talalka v osudnou chvíli stáli polonazí v blízkosti budovy s nasprejovanými nápisy „Pomoc“ a „SOS“. Vojáci jeden takový nápis objevili už tři dny před tragédií, píše JP, ale považovali ho za past nalíčenou Hamásem.

Otec jednoho ze zabitých Izraelců Avi Šamric v rozhovoru pro izraelskou stanici Channel 13 vyjádřil hlubokou frustraci z toho, že armáda byla tak blízko záchraně jeho syna. „Ukazuje to, jak velký přehmat to je… Někdo tu něco podělal, a to hodně,“ prohlásil.