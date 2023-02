Po nepříteli z vnějšku udeřil i ten vnitřní: Korupční aféry na Ukrajině

Šapovalov, jenž byl od začátku ruské invaze zodpovědný za zásobování vojáků, v souvislosti se skandálem rezignoval. Soud ho pak na žádost Státního úřadu pro vyšetřování DBR poslal na dva měsíce do vazby.

Tím to ale neskončilo. Napětí pokračovalo a vyvrcholilo oznámením o odvolání ukrajinského ministra obrany Oleksije Reznikova. Ten se následně měl ujmout řízení ministerstva pro strategický průmysl a na jeho místo měl namířeno dosavadní šéf vojenské rozvědky Kyrylo Budanov. Avšak den po zveřejnění této zprávy přišla jiná – k personálním změnám v resortu nakonec nedojde.

V ukrajinském tisku se psalo o tom, že Reznikovova rezignace by mohla mimo jiné nahrát Rusku. Je totiž jedním z těch, kdo vybudoval silné vztahy s klíčovými osobnostmi světové politiky rozhodujícími o pomoci Ukrajině.

Sám Reznikov celou kauzu označil za útok – manipulaci, jejímž smyslem bylo podkopat důvěru v jeho resort a narušit jednání o dodávkách západní pomoci. Byť v nedávném rozhovoru pro list Ukrajinská pravda uznal, že odpovědnost za to, že protikorupční oddělení na ministerstvu selhalo, nese právě on jakožto šéf resortu.

V neděli to vypadalo, že v Kyjevě odehraje blesková výměna ministra obrany. Jedna z hlavních tváří boje proti Rusům však nakonec zůstává. Alespoň zatím; brzy ji může vystřídat muž, který ruskou invazi předvídal na hodinu přesně.

V době, kdy debaty kolem aféry na ministerstvu obrany neutichají, do Kyjeva zamířili i američtí auditoři, jejichž úkolem bylo zjistit, jak země nakládá s pomocí, které jí Spojené státy jakožto klíčový spojenec poskytují.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj krátce po uvedení do funkce prezidenta během pracovní cesty do Užhorodu, léto 2019.

Narážel tím na skutečnost, že korupce není něčím, co se na Ukrajině objevilo až během ruské invaze. Podle indexu Transparency International byla Ukrajina v roce 2021 druhou nejzkorumpovanější zemí v Evropě.

A na tom se shodují i ukrajinská média : K obvyklým protikorupčním výzvám, kterým země musela čelit během mnoha uplynulých let, teď přibyly též vojenské.

Stejný princip podle něj fungoval i na začátku ruské invaze, když „osud země visel na vlásku“ a nejhlavnějším úkolem ukrajinské vlády bylo vytlačit agresora a chránit civilní obyvatelstvo. Problém korupce tak logicky ustoupil do pozadí.

Později přetlačily zprávy o korupčním chování mocných články o triumfu ukrajinské armády, přešlapy zůstávaly skoro bez povšimnutí, napsal historik. Narážel tím na úspěšnou protiofenzivu v Charkovské oblasti nebo osvobození Chersonu. V zimě však podle jeho slov vstoupila válka do fáze, kdy už jen „zavřít oči“ nejde.

Boj proti korupci je také jednou z hlavních podmínek vstupu Ukrajiny do EU nebo NATO.

Po získání statusu kandidátské země v červnu minulého roku je ambicí Ukrajiny vstoupit do této evropské struktury během dvou let. Někteří evropští lídři ale hovoří o tom, že cesta ke skutečnému členství může trvat až desítky let.