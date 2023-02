„Prorok“ Budanov měl nahradit Reznikova. Rošáda v Kyjevě se ale odkládá

Ve funkci kvůli tomu už v lednu skončil Reznikovův náměstek Vjačeslav Šapovalov, který podle vyšetřovatelů prosazoval uzavírání nevýhodných smluv ( více zde ). Kauza to nebyla jediná, nechybí ani podezření na zpronevěru a dodávku nekvalitních neprůstřelných vest.

Nakonec oznámil předseda poslanecké frakce prezidentské strany, že končí i Reznikov, jenž by se měl ve vládě přesunout na pozici ministra pro strategický průmysl. Davyd Arachamija ze strany Služebník lidu to uvedl v neděli večer a dodal, že Reznikova nahradí dosavadní šéf vojenské rozvědky Kyrylo Budanov.

Jenže nakonec se Arachamijovo oznámení ukázalo jako předčasné a sám Reznikov veřejně popřel, že by s ním někdo probíral přesun na jiné ministerstvo. Navíc – pokud by taková nabídka zazněla, nepřijal by ji.