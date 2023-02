Konec jedné z hlavních tváří války? Kyjev si šušká o konci ministra obrany

Podle ukrajinských médií by měl Reznikov zůstat ve vládě i v případě, že se potvrdí informace o jeho odchodu z rezortu obrany. Jejich zdroje tvrdí, že „nikdo z prezidentské kanceláře nemá pochyb“ o tom, že by měl Reznikov ve vládě setrvat i nadále.

Do budoucna by se prý mohl stát ministrem spravedlnosti. Denyse Maliušku, který v současné době tuto pozici zastává, by mohla Ukrajina místo toho nasadit jako velvyslance do některé evropské země.